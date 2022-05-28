Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Киеву регионами

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Границы Херсонской области с подконтрольными Киеву регионами Украины закрыли в целях безопасности. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в субботу, 28 мая.

— Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом, — заявил Стремоусов.

Он также добавил, что а администрацию региона уже поступило большое количество заявлений о том, что на подконтрольных Киеву территориях забирают мужчин, которых впоследствии ВСУ используют в качестве «пушечного мяса».

На данный момент из Херсонской области можно проехать только в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда — в ДНР и ЛНР, передает РИА Новости.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей.