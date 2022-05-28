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Платформой Серп и Молот будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров ежедневно

Георгий Соланович
Город
Платформой Серп и Молот будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров ежедневно
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, платформа Серп и Молот Карта всех событий

Одним из крупнейших в Москве транспортно-пересадочных узлов «Серп и Молот», в который войдут четыре станции наземного и подземного метро, к 2025 году будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 28 мая.

Сейчас «Серп и Молот» находится на реконструкции. Примечательно, в ТПУ «переедет» платформа второго направления Московских центральных диаметров (МЦД) Москва-Товарная, а также войдут станции «Римская» Люблинско-Дмитровской линии метро и «Площадь Ильича» Калининской линии.

В процессе реконструкции ТПУ специалисты установят крытые навесы по всей длине платформы, организуют удобную пересадку между двумя диаметрами, построят два пассажирских павильона и подземный переход под железнодорожными путями, отмечается в Telegram-канале дептранса.

— «Серп и Молот» — это уникальный транспортный объект, один из самых масштабных. Этот ТПУ улучшит транспортную доступность для более 218 тысяч жителей. Будет построен современный вокзал в едином архитектурном исполнении. Но, главное, это удобный для пассажиров формат ТПУ московского транспортного каркаса: за считанные минуты можно будет пересесть между двумя линиями МЦД и метро, а также перейти на наземный транспорт. Появятся десятки новых маршрутов, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого сообщалось, что новый крупный ТПУ появится на «Текстильщиках».

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