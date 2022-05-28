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Средства от зеленых облигаций Москвы направили на реализацию приоритетных проектов

Георгий Соланович
Город
Средства от зеленых облигаций Москвы направили на реализацию приоритетных проектов
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», 74-й выпуск гособлигаций Москвы соответствует критериям зеленого финансового инструмента. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ценные бумаги столицы подходят по требованиям к зеленым облигациям в отношении отбора проектов для финансирования, использования средств и раскрытия информации.

Обращение 74-го облигационного выпуска в размере 70 миллиардов рублей началось 27 мая 2021 года. 10,2 миллиарда рублей правительство Москвы направило на замену автобусов на электробусы, 59,8 миллиарда рублей — на строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Дата погашения облигаций — 18 мая 2028 года.

— Проекты обеспечивают сокращение выбросов загрязняющих веществ от личного и общественного автотранспорта на 610,2 тонны ежегодно, а углекислого газа — на 36,1 тысячи тонн. Экологический эффект будет увеличиваться по мере ввода в эксплуатацию строящихся станций БКЛ, — пояснил Ефимов.

Зеленые облигации столицы включены в сектор устойчивого развития Московской биржи. Министр правительства города, глава департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что именно столица впервые в России вышла на фондовый рынок с субфедеральными зелеными облигациями. При этом прозрачность расходов облигаций обеспечивает поддержание Мосбиржей статуса ценных бумаг как зеленого финансового инструмента, а города — как высококлассного заемщика, который выполняет все финансовые обязательства, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ефимов заявил, что более трети средств на эскроу-счетах в России приходится на Москву.

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