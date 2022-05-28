Ограничения движения из-за забега «Бегущие сердца» полностью сняты в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице полностью сняты ограничений движения, связанные с проведением благотворительного забега «Бегущие сердца». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 28 мая.

— Все ограничения движения, связанные с проведением благотворительного забега «Бегущие сердца», сняты, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что на участке Ленинградского шоссе с 28 мая будет ограничено движение из-за строительных работ. В районе владения 136б ограничение будет действовать до 1 июля круглосуточно, а в сторону центра — с 30 июля по 9 августа.

Помимо этого, с 24 мая будет перекрыто движение на нескольких улицах столицы. Ограничения связаны с проведением строительных работ и мероприятий, посвященных Дню славянской письменности.

Также с 28 по 30 мая будет ограничено движение транспорта по участку улицы Маршала Воробьева. Ограничения вызваны проведением строительных работ.