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﻿Кадыров предсказал исчезновение Польши, если она «не перестанет тявкать»

Александр Афонин
В мире
﻿Кадыров предсказал исчезновение Польши, если она «не перестанет тявкать»
Фото: vk/ramzan

Польша может так же быстро исчезнуть, как стала страной, если «не перестанет тявкать». Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 28 мая.

— Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать, — сказал он.

Глава республики добавил, что история циклична и сейчас она повторяется. Целью президента России Владимира Путина Кадыров видит предотвращение развития и распространения национализма.

По словам политика, российские военнослужащие освободят Донбасс и Украину от «этого гнусного явления». Тут встает вопрос времени, отметил Кадыров в своем Telegram-канале.

До этого Рамзан Кадров потребовал у Польши извинений за нападение на российского посла Сергея Андреева 9 мая. По его словам, польским властям не следует «играть под дудку» западных стран и США.

Накануне глава Чечни заявил о взятии под контроль линии соприкосновения в Северодонецке. Российские солдаты совместно с подразделениями ЛНР заблокировали силы ВСУ в городе.

Политика Польша Рамзан Кадыров
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