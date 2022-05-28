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Собянин рассказал о плейхабах в новостройках столицы

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал о плейхабах в новостройках столицы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные инвесторы строят в новых кварталах столицы современные игровые комплексы — плейхабы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 28 мая.

— В новых кварталах Москвы вместе с жильем инвесторы строят и современные игровые комплексы — плейхабы. Они гораздо больше привычных детских площадок и сделаны очень оригинально, — сказал он.

Собянин рассказал о плейхабах в новостройках столицы Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Глава города добавил, что при возведении площадок используются природные материалы. На территории плейхабов специалисты устраивают отдельные зоны для детей различных возрастов, а также для занятий спортом и отдыха.

По словам Собянина, такие площадки сразу становятся местными достопримечательностями.

Еще два плейхаба в скором времени откроются в ТиНАО и Даниловском районе. Один из них будет оформлен в скандинавском стиле. Другой оборудуют шалашами, гамаками, качелями и скалодромом, отметил мэр столицы в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал о плейхабах в новостройках столицы Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

До этого Сергей Собянин рассказал, что работы, связанные с реконструкцией стадиона «Москвич» в столичном районе Текстильщики, подходят к завершению. По завершении здесь будет новый современный комплекс.

Детские площадки Москва Сергей Собянин
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