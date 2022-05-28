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Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 29 мая

Александр Афонин
Город
Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 29 мая
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

29 мая учащиеся столичных школ и вузов смогут посетить Музей Победы бесплатно. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

— 29 мая, в последнее воскресенье учебного года, школьники и студенты смогут бесплатно посетить главное здание Музея Победы. Для этого необходимо будет показать соответствующие удостоверения, — говорится в сообщении.

Гости музея смогут осмотреть экспозицию «Подвиг Армии» с диорамным комплексом, Зал исторической правды, а также выставки «Век пионерии», «Как пуховый платок оборону крепил», «К 80-летию Соловецкой школы юнг».

Помимо этого, для всех желающий состоится бесплатный концерт в рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». Свою музыкальную программу представит студия эстрадного вокала «МегаСаунд».

Концерт начнется в 14:10 в Зале Полководцев.

До этого стало известно, что многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы 1 июня. Гостей учреждения ожидает праздничная программа, приуроченная к празднованию Международного дня защиты детей.

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