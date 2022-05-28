Движение трамваев задерживается на севере столицы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Костякова Карта всех событий

На севере столицы задерживаются трамваи маршрута № 29. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 28 мая.

— На улице Костякова, в районе остановки «Дмитровский проезд», из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи № 29, — говорится в сообщении.

Жителей города призвали быть бдительными и следить за временными изменениями маршрутов, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что автобусы не будут останавливаться у станции метро «Спортивная» вечером 29 мая из-за финала Кубка России по футболу в «Лужниках». Ограничения коснутся автобусов №220, м5 и м6.

Помимо этого, с 28 мая будет изменена схема движения на пересечении проспекта Генерала Дорохова и улицы Рябиновой. Будут отменены левые повороты с проспекта Генерала Дорохова на улицу Рябиновую для всех.

20 мая стало известно, что закрылась перехватывающая парковка у станции московского метро «Тимирязевская». Автомобилисты могут воспользоваться бесплатной парковкой в Проектируемом проезде № 553.