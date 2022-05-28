Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Движение трамваев задерживается на севере столицы

Александр Афонин
Город
Движение трамваев задерживается на севере столицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Костякова Карта всех событий

На севере столицы задерживаются трамваи маршрута № 29. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 28 мая.

— На улице Костякова, в районе остановки «Дмитровский проезд», из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи № 29, — говорится в сообщении.

Жителей города призвали быть бдительными и следить за временными изменениями маршрутов, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что автобусы не будут останавливаться у станции метро «Спортивная» вечером 29 мая из-за финала Кубка России по футболу в «Лужниках». Ограничения коснутся автобусов №220, м5 и м6.

Помимо этого, с 28 мая будет изменена схема движения на пересечении проспекта Генерала Дорохова и улицы Рябиновой. Будут отменены левые повороты с проспекта Генерала Дорохова на улицу Рябиновую для всех.

20 мая стало известно, что закрылась перехватывающая парковка у станции московского метро «Тимирязевская». Автомобилисты могут воспользоваться бесплатной парковкой в Проектируемом проезде № 553.

Транспорт Трамваи Северный административный округ (САО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте