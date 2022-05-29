«Это ядерный реактор»: Данко раскрыл подробности романа с Лолитой

Фото: Youtube / Galich Ida

Певец Данко стал гостем нового выпуска программы на НТВ «Секрет на миллион». Артист рассказал о своем романе с коллегой Лолитой Милявской.

— Это ядерный реактор, но безвредный, — заявил знаменитость.

Познакомились звезды на VIP-вечеринке, там пообщались, а потом поехали кататься по столице. Через несколько дней они созвонились и решили, что им надо быть вместе.

— Мы жили вместе целый год. Но с моей мамой они не нашли общий язык. Она постоянно находит в моих подругах все то, что я не могу найти, — уточнил Данко.

Ссорились влюбленные часто. По словам певца, в быту Лолита совершенно другая.

— В жизни она очень ранимая. Всего боится вечно, маленькая девочка с комплексами. Также она была безумно ревнивая, — отметил артист.

Актриса Эвелина Бледанс жестко раскритиковала Данко, который бросил дочь с ДЦП. Она заявила, что не понимает, почему ее бывший друг так сильно изменился не в лучшую сторону.