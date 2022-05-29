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Терапевт рассказал, чем можно заразиться при посещении больницы

Юлия Курганова
Общество
Терапевт рассказал, чем можно заразиться при посещении больницы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В медицинском учреждении можно заразиться внутрибольничной инфекцией, что крайне опасно. Чаще же люди заражаются респираторными заболеваниями от пациентов, которые пришли на прием. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

— Существует термин внутрибольничная инфекция. В связи с тем, что в больницах применяются антибактериальные препараты, она более к ним устойчива. Внутрибольничная инфекция по своей злобности отличается в разы от обычных. Чаще всего — это синегнойная палочка, золотистый стафилококк и стрептококк. Они очень устойчивы именно в больнице, бороться с ними приходится очень серьезно, — предупредил он.

Врач отметил, что заражаются этой инфекцией очень редко.

— Если это происходит в роддоме, то его могут закрыть на ремонт, помывку. Штукатурку со стен сдирают и все обрабатывают. Инфекция поселяется прямо в масляной краске, в бетоне. Это редкое явление. Медучреждения проходят меры профилактики по борьбе с внутрибольничной инфекцией. Стоят фильтры, ультрафиолетовые облучатели, постоянная уборка, — рассказал Звонков в беседе с Ura.ru.

Медик подчеркнул, что гораздо чаще заражаются в поликлиниках от больных пациентов, которые приходят на прием с температурой и приносят инфекцию.

Терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвал самые распространенные болезни садоводов. По его словам, чаще всего с садовых участков дачники возвращаются с гипертоническими кризами, травмами, пищевыми отравлениями и ожогами.

Врачи Инфекции Больницы
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