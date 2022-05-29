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Гастроэнтеролог назвала вызываемые майонезом заболевания

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Гастроэнтеролог назвала вызываемые майонезом заболевания
Фото: скрин из YouTube «Майонез домашний»

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала заболевания, вызываемые майонезом.

— Лишний вес, панкреатит, холецистит — это основная тройка, которые негативно реагируют на майонез. На фоне любых блюд, сдобренных майонезом, за счет большого количества жиров происходит расслабление пищевого канала и учащение приступов изжоги, — подчеркнула медик.

По ее словам, майонез является очень жирным продуктом. Врач отметила, что в классическом майонезе около 60 процентов жира на 100 граммов продукта.

— Если его сравнить даже с 20-процентной сметаной, самой максимальной, то салат, заправленный сметаной, будет меньшей провокацией для поджелудочной железы и желчного пузыря, — пояснила Дианова в беседе с Ura.ru.

Диетолог посоветовала делать выбор в пользу домашнего майонеза и постепенно заменять этот продукт на сметану.

Диетолог Нурия Дианова перечислила четыре варианта полезного завтрака. По ее словам, по утрам человек должен получать все основные нутриенты — белки, жиры и углеводы, а также клетчатку.

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