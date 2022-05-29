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Трамп заявил об укреплении рубля до «исторического максимума» из-за цен на нефть

Юлия Курганова
В мире
Трамп заявил об укреплении рубля до «исторического максимума» из-за цен на нефть
Фото: Whitehouse

Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг. По его мнению, дорогая нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют РФ зарабатывать «целое состояние».

— Рубль на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо, — отметил политик.

Также он высказался о ситуации на Украине и предположил, что специальную операцию России якобы могла бы остановить нефть по 30-40 долларов за баррель. Трамп повторил приписываемое Наполеону изречение про деньги.

— Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. И вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего, — сказал экс-президент США.

Трамп поставил себе в заслугу достижение энергетической независимости и выразил мнение, что, останься он во власти, Америка по объемам нефтедобычи превзошла бы РФ и Саудовскую Аравию без необходимости обращаться за помощью к Венесуэле, передает РИА Новости.

Обозреватели CBS News заявили, что решение президента России Владимира Путина продавать газ в европейские страны за рубли привело к росту курса национальной валюты РФ. Они напомнили, что на экспорте энергоресурсов Москва зарабатывает порядка 20 миллиардов долларов каждый месяц.

Нефть газоснабжение Дональд Трамп
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