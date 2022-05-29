Эксперт напомнил россиянам о возможности не платить за лечение в частных клиниках

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Полис ОМС предоставляет россиянам право на безвозмездное получение медицинских услуг в некоторых коммерческих клиниках. Об этом напомнил заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин.

Такая возможность есть в клиниках, которые ранее подали заявку и были включены в Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам конкретного субъекта РФ.

Объем помощи определяют компетентные организации, в том числе Территориальная государственная комиссия, ТФОМС и ассоциация страховых компаний. Если клиника согласится на данные условия, то уже со следующего года после подписания договора в нее можно обращаться бесплатно.

— На своем интернет-сайте коммерческая клиника указывает, что по конкретным услугам она работает в системе ОМС. Граждане могут это узнать на сайте также ТФОМС субъекта РФ, — рассказал эксперт.

Акулин отметил, что гражданам потребуется получить направление от поликлиники по месту жительства на некоторые медицинские услуги, передает агентство «Прайм».

Москвичам рассказали, как пройти диспансеризацию в парках столицы. Для прохождения полной диспансеризации необходимо представить паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС).