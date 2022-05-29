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Плата за грехи отцов: названы знаки зодиака, которые «отрабатывают» карму предков

Юлия Курганова
Общество
Плата за грехи отцов: названы знаки зодиака, которые «отрабатывают» карму предков
Фото: Pexels

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым приходится «отрабатывать» карму своих предков и отвечать за их ошибки. Таким людям многое в жизни дается с большим трудом. Чтобы вернуть долг Вселенной и исправить ситуацию, им нужно найти истинное предназначение и тщательно следить за своим поведением.

Овны на протяжении веков отличались смелостью и героизмом. Привыкшие к похвале и почету, они со временем превратились в гордецов, которые сурово наказывали всех, кто ими не восхищался. Это, а также зацикленность на своих желаниях и амбициях привело к проблемам у потомков. Чтобы разорвать проклятую цепочку, Овнам следует усмирить дух противоречия, с пониманием и уважением относиться к окружающим. Тогда удастся прервать порочный круг и подарить детям более легкое будущее.

Чтобы «отработать» карму депрессивных и вспыльчивых предков, которые не умели радоваться жизни, Ракам нужно научиться побеждать возникающие страхи, бороться с сомнениями и неуверенностью в себе. Не отказывайтесь от помощи, если тоска обуревает: искоренить ее — смысл вашей жизни. Очень помогают Ракам семейные отношения. Счастьем для них будет растить общих детей с верным спутником жизни.

Весы, которые поддаются соблазну совершить подлость ради своей выгоды, обрекают своих наследников на страдания и трудности. И чем тяжелее поступки, тем больше горестей выпадет на долю детей. Обладая острым умом и развитой интуицией, Весы могут распознать ловушку и избежать нежелательных поступков. Главное — искренне хотеть стоять на стороне добра.

В прошлых жизнях многие Девы были сильными целителями, но порой им все же не удавалось сохранить жизни. Горечь утраты, ощущение собственного бессилия, глубокие страдания, связанные с гибелью близких могут до сих пор сказываться на судьбе потомков. Современным Девам следует стараться умножать радость в мире, несмотря на невзгоды. Также важно научиться стойко принимать свои поражения, отпускать обиды и не зацикливаться на темной стороне жизни.

Каждое поколение Козерогов становится все более мудрым. Но и за большой ум, как известно, приходится платить непониманием окружающих, отчужденностью, иногда и полным одиночеством. Представители этого знака работают с полной отдачей, готовы взвалить на свои плечи все труды мира. И за это платят наследники. Чтобы отдать кармический долг и не «наградить» им следующие поколения, Козерогам необходимо уделять больше времени людям, чем работе. Важно стать открытым и приветливым другом человеку и миру, влиться в общество и понять, как это приятно, и сколько сил это придает, сообщает Пятый канал.

Астролог Елена Егорова рассказала, какие события на любовном фронте ждут представителей каждого знака зодиака в первый месяц лета.

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