Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался за оплату в рублях поставок зерна и удобрений. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 29 мая.

— (Переход на оплату в рублях — прим. «ВМ») поставок зерна, удобрений — все за рубли, — написал он.

21 мая Клишас сообщил, что Россия собирается проводить выплаты компенсаций по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека только в рублях. Он отметил, что на данном этапе текст законопроекта готовят ко второму чтению.

29 мая агентство Bloomberg заявило, что страны Европейского союза готовы к уступкам президенту России Владимиру Путину. Они считают, что стремление европейских стран «наказать» Россию за специальную операцию на Украине не идет дальше риторики.

До этого Владимир Путин поручил ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и национальные валюты стран. Российский лидер подчеркнул, что наложенные недружественными странами антироссийские санкции повлияли на возможности бизнеса в стране, а также затруднили логистику экспортных и импортных поставок.