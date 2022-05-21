Клишас: Россия будет платить по решениям ЕСПЧ только в рублях

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия собирается проводить выплаты компенсаций по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека только в рублях. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производиться только в рублях, — отметил он.

При этом чиновник уточнил, что на счета недружественных стран выплаты производить будет запрещено. На данном этапе текст законопроекта готовят ко второму чтению, написал Клишас в своем Telegram-канале.

Государственная дума в среду, 18 мая, согласовала в первом чтении законопроект, согласно которому постановления ЕСПЧ, принятые после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России. Так, вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителям по постановлениям Европейского суда.