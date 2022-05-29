Столичные врачи вылечили 177 человек от коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 177 граждан от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 286 новых случаев заражения ковидом.

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 104 человека. Также 11 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Ведущие медицинские эксперты в беседе с «ВМ» рассказали, возможна ли совместная мутация оспы обезьян и коронавируса. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, идея о соединении вирусов не такая уж безумная. В свою очередь главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил заявление предыдущего спикера.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова отрицает появление новой мощной волны COVID-19 в России. Однако точно предугадать ситуацию будет невозможно, поскольку вирус постоянно мутирует, отметила она.