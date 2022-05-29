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Посол России в Великобритании заявил, что у Москвы отсутствуют планы по захвату Киева

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посол России в Великобритании заявил, что у Москвы отсутствуют планы по захвату Киева
Фото: Pixabay / АГН Москва

Москва никогда не ставила цель захватить столицу Украины при проведении специальной военной операции. Такое мнение выразил посол России в Великобритании Андрей Келин в воскресенье, 29 мая.

— Никто из наших лидеров — ни президент, ни кто-либо еще — никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город, — сказал он.

Келин добавил, что у российского правительства нет необходимости в наращивании численности войск на Украине. По его словам, на данный момент военнослужащих достаточно, чтобы разобраться в данной ситуации, передает ТАСС.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) взят под контроль российских военнослужащих. По его словам, вооруженные силы провели операцию за три часа, вместо планируемых трех дней.

До этого стало известно, что российский посол в США Анатолий Антонов объяснил, чьи действия привели к продовольственному кризису в мире. По его словам, не самые грамотные макроэкономические действия Запада подорвали продовольственную безопасность.

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