Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Антонов объяснил, чьи действия привели к продовольственному кризису в мире

Егор Провоторов
В мире
Антонов объяснил, чьи действия привели к продовольственному кризису в мире
Фото: Пресс-служба Госдумы

Не самые грамотные макроэкономические действия Запада подорвали продовольственную безопасность в мире. Проблемы в этой сфере появились задолго до начала специальной военной операции на Украине. Об этом в среду, 18 мая, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

По словам отечественного дипломата, на неграмотную политику коллективного Запада в макроэкономике также наложилась пандемия коронавируса, которая усугубила возникшую по вине некоторых государств ситуацию.

В заявлении Антонова на странице посольства в мессенджере Telegram также говорится, что волна антироссийских санкций подорвала доверие к западным странам и нарушила цепочки поставок в мире.

Накануне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российского продовольствия и удобрений. По словам политика, эффективное решение продовольственного кризиса является невозможным без реинтеграции украинского, российского и белорусского производства продуктов питания и удобрений в мировые рынки.

Анатолий Антонов кризис Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте