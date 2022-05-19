Антонов объяснил, чьи действия привели к продовольственному кризису в мире

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Не самые грамотные макроэкономические действия Запада подорвали продовольственную безопасность в мире. Проблемы в этой сфере появились задолго до начала специальной военной операции на Украине. Об этом в среду, 18 мая, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

По словам отечественного дипломата, на неграмотную политику коллективного Запада в макроэкономике также наложилась пандемия коронавируса, которая усугубила возникшую по вине некоторых государств ситуацию.

В заявлении Антонова на странице посольства в мессенджере Telegram также говорится, что волна антироссийских санкций подорвала доверие к западным странам и нарушила цепочки поставок в мире.

Накануне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российского продовольствия и удобрений. По словам политика, эффективное решение продовольственного кризиса является невозможным без реинтеграции украинского, российского и белорусского производства продуктов питания и удобрений в мировые рынки.