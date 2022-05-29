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Плодородный знак: опубликован лунный календарь для дачников на конец мая

Евгений Белоусов
Общество
Плодородный знак: опубликован лунный календарь для дачников на конец мая
Фото: YouTube / Урожайный огород

Луна влияет не только на приливы и отливы, на биологические ритмы человека и животных, но и играет важную роль в жизни растений. Лунный календарь на конец мая поможет дачникам в уходе за садом и огородом.

В воскресенье, 29 мая, Луна показывает плодородный знак. Поэтому следует заняться высеиванием рассады в грунт или теплицы. Этот день также подходит, чтобы прививать или обрезать деревья и кустарники. Кроме того, рекомендуется именно в этот день подкормить рассаду органическими удобрениями.

В понедельник, 30 мая, с рассадой следует повременить. Лучше потратить этот день на прополку и борьбу с сорняками и вредителями. Можно даже специально обработать от них землю.

В последний день мая стоит уделить время розам, хризантемам, винограду и различным видам плющей и лиан. Этот день подходит для их пересадки и посадки. А вот овощами лучше в этот день не заниматься, но можно снова уделить время борьбе с вредителями, говорится в Telegram-канале «Моя дача».

Садовод Татьяна Щедрина назвала эффективное удобрение, которое можно приготовить самостоятельно на даче. Для этого необходимо сделать настой из ботвы сорняков и воды.

Дача сад календарь
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