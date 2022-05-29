На финале Кубка России по футболу установлен рекорд посещаемости

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

На сегодняшнем финале Кубка России по футболу, в котором столкнулись «Динамо» и «Спартак» присутствовало 69 306 зрителей.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве, вместимость которого составляет 73 189 зрителей.

Такая посещаемость стала новым рекордом для финалов Кубка России. До этого в 2006 году решающая встреча между «Спартаком» и ЦСКА здесь же, в «Лужниках», собрала 67 тысяч болельщиков.

В прошедшем финальном матче красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Победные голы в ворота соперника забили Квинси Промес и Александр Соболев. Один гол «Динамо» принес Арсен Захарян. Кроме того, динамовец Даниил Фомин не забил пенальти на последних минутах матча. Подробнее о деталях матча — в материале «Вечерней Москвы».

Из-за прошедшего матча на некоторых станциях столичного метро ожидаются ситуативные ограничения входа и выхода. Рекомендуется также заранее приобретать проездные на обратную поездку на метро, так можно будет сэкономить время в дороге после окончания матча.