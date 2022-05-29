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МИД Норвегии «переименовал» Белоруссию

Евгений Белоусов
В мире
МИД Норвегии «переименовал» Белоруссию
Фото: Pixabay / jorono

С сегодняшнего дня в норвежских официальных документах Белоруссия будет называться Беларусью. Об этом в воскресенье, 29 мая сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд.

— С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland (от норвежского hvite — «белый» и Russland — «Россия» — прим. «ВМ») на норвежском языке, — заявила она.

По ее словам, теперь в официальных документах Белоруссия будет обозначаться как Belarus, передает РИА Новости.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Норвегии поделиться с Украиной прибылью от экспорта нефти и газа. Он подчеркнул, что Норвегия должна «немедленно поделиться» своей прибылью от продажи энергоносителей, оценив дополнительный доход в сложившихся сейчас условиях роста цен.

После этого государственный секретарь в МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что экономика Норвегии пострадала от энергетического кризиса не меньше других государств, поэтому Осло не должен делиться своими доходами от продажи сырья с Варшавой.

Белоруссия Норвегия Дипломатия
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