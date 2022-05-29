Лавров опроверг информацию об ухудшившемся состоянии здоровья Путина

Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина.

— Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания, — заявил он в интервью французскому телеканалу TF1.

Дипломат отметил, что подобные слухи должны остаться на совести тех, кто их распускает.

В иностранных СМИ на протяжении всего периода специальной операции России журналисты распространяли слухи о якобы тяжелой болезни российского лидера. При этом Путин регулярно проводит открытые совещания и лично принимал участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая.

Сергей Лавров усомнился в снятии санкций после окончания спецоперации на Украине. По мнению главы МИД РФ, в данной ситуации речь идет уже не об Украине: она просто стала для Запада своеобразной «разменной монетой». В планах этих стран, отмечает Лавров, — приложить усилия для сдерживания России, чтобы РФ не мешала утверждению однополярного мира во главе с США.