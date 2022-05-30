Врач назвала продукт, помогающий защититься от артрита

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Употребление в пищу бобовых, и в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и уменьшить риск развития артрита. Об этом рассказала британский врач Дебора Ли.

Она объяснила, что бобовые богаты различными полезными для здоровья микронутриентами — от витаминов до клетчатки. Однако особенно ценны их антиоксидантные свойства.

— Эти антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода, и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить воспаление, — объяснила медик.

Специалист подчеркнула, что именно воспаление, переходя в хроническую форму, становится основной причиной развития артрита. Она добавила, что бобы способствуют усвоению магния — вещества, которое играет важную роль в борьбе с воспалением, сообщается на портале Express.

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