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Врач назвала продукт, помогающий защититься от артрита

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвала продукт, помогающий защититься от артрита
Фото: pixabay.com

Употребление в пищу бобовых, и в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и уменьшить риск развития артрита. Об этом рассказала британский врач Дебора Ли.

Она объяснила, что бобовые богаты различными полезными для здоровья микронутриентами — от витаминов до клетчатки. Однако особенно ценны их антиоксидантные свойства.

— Эти антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода, и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить воспаление, — объяснила медик.

Специалист подчеркнула, что именно воспаление, переходя в хроническую форму, становится основной причиной развития артрита. Она добавила, что бобы способствуют усвоению магния — вещества, которое играет важную роль в борьбе с воспалением, сообщается на портале Express.

Британские медики назвали боли в ступнях симптомом диабета и аритмии. Данные болезни нарушают чувствительность в конечностях. В результате человек не чувствует, как появляются мелкие натертости и, соответственно, не предпринимает никаких мер.

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