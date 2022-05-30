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По девушке открыли огонь из пневматики на юго-востоке столицы

Юлия Курганова
Происшествия
По девушке открыли огонь из пневматики на юго-востоке столицы
Фото: depositphotos
Россия, Москва, улица Марьинский Парк Карта всех событий

На юго-востоке Москвы неизвестный открыл огонь по девушке из пневматического оружия. Она получила ранение.

Инцидент случился на улице Марьинский парк. Девушку ранили из окна.

Известно, что стрельба велась из пневматического оружия. Пострадавшей уже оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

В марте грабитель выстрелил в москвича из пневматики и отобрал пять тысяч рублей. Около трех часов ночи 4 марта в службу «02» позвонил продавец магазина на бульваре Яна Райниса. Он сообщил, что вечером 3 марта около дома номер 1 на него сзади напал неизвестный мужчина и выстрелил в голову.

девушка Район Марьино пневматическое ружье
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