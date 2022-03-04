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Грабитель выстрелил в москвича из пневматики и отобрал пять тысяч рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Грабитель выстрелил в москвича из пневматики и отобрал пять тысяч рублей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, бульвар Яна Райниса, 1 Карта всех событий

Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в продавца магазина, чтобы украсть пять тысяч рублей. Об этом в пятницу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Около трех часов ночи 4 марта в службу «02» позвонил продавец магазина на бульваре Яна Райниса. Он сообщил, что вечером 3 марта около дома номер 1 на него сзади напал неизвестный мужчина и выстрелил в голову. После стрелявший похитил его сумку с ключами от автомобиля, документами и деньгами.

Материальный ущерб пострадавшего составил около пяти тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

4 марта стало известно о еще одном нападении — злоумышленник, напавший на гражданина в подземном переходе, попал на камеры видеофиксации.

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