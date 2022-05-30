В России появились четыре новых города-миллионника

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Краснодар, Пермь, Воронеж и Красноярск преодолели порог по численности населения в миллион человек. Об этом свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года.

— Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более миллиона человек, — приводит сообщение пресс-службы Росстата «Российская газета».

По данным переписи населения 2010 года, в список городов-миллионников в России входили 12 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск, Омск, Казань и Самара.

Согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, в РФ на постоянной основе проживают около 147,2 миллиона человек. По сравнению с переписью 2010 года этот показатель увеличился на 1,4 процента. Прирост составил более двух миллионов человек.

Рост численности населения зарегистрирован в 28 российских региона. Лидером стал Севастополь, где количество проживающих выросло почти на 40 процентов. Самыми густонаселенными регионами страны стали Москва и Московская область.

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