Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

В России появились четыре новых города-миллионника

Юлия Курганова
Общество
В России появились четыре новых города-миллионника
Фото: Pixabay

Краснодар, Пермь, Воронеж и Красноярск преодолели порог по численности населения в миллион человек. Об этом свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года.

— Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более миллиона человек, — приводит сообщение пресс-службы Росстата «Российская газета».

По данным переписи населения 2010 года, в список городов-миллионников в России входили 12 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск, Омск, Казань и Самара.

Согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, в РФ на постоянной основе проживают около 147,2 миллиона человек. По сравнению с переписью 2010 года этот показатель увеличился на 1,4 процента. Прирост составил более двух миллионов человек.

Рост численности населения зарегистрирован в 28 российских региона. Лидером стал Севастополь, где количество проживающих выросло почти на 40 процентов. Самыми густонаселенными регионами страны стали Москва и Московская область.

Цифровой туристический сервис Russpass рассказал о самых живописных местах Москвы. Так, например, со смотровой площадки Российской академии наук на Андреевской набережной открывается вид на МГУ имени Ломоносова, монумент Победы на Поклонной горе и даже на Кремль.

российские города Росстат Перепись населения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте