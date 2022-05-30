«Я был ошеломлен»: немецкого журналиста ужаснул масштаб русофобии в Германии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Журналист Ульрих Хайден, который вернулся из России в ФРГ через 30 лет жизни в Москве, пришел в ужас от антироссийских настроений в Берлине. Об этом он рассказал в своей статье для издания Junge Welt.

— Я был в ужасе. Подстрекательская пропаганда против России, на официальных рекламных поверхностях крупнейшего железнодорожного вокзала Германии? Я был ошеломлен, как после удара. Эй, ты прибыл в другую Германию! — написал корреспондент.

Он отметил большое количество мер безопасности в преддверии Дня Победы в Трептов-парке, где находится братская могила и крупнейший в столице Германии монумент советским воинам. Хайден сообщил, что входы в парк охраняли десятки сотрудников полиции, которые, казалось, следили за тем, чтобы выполнялись озвученные на табличках требования: «ношение георгиевских ленточек», «демонстрация флагов и флагов с российскими и украинскими отсылками, а также «исполнение и пение русских маршевых и военных песен» запрещены.

Также журналист добавил, что в модном районе Берлин-Фридрихсхайн сейчас на стенах домов можно встретить нарисованные антироссийские плакаты ненависти, на которых президент РФ Владимир Путин изображен мясником.

При этом жителям ФРГ русского происхождения постоянно поступают угрозы, добавил Хайден.

Журналист отметил, что среди немцев, которые возмущаются начатой спецоперацией РФ по защите Донбасса, большое количество тех, кто на самом деле не знает приведшую к ней историю.

27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну. Он отметил, что западная сторона надолго «отменила Россию». Представитель МИД также уточнил, что во многих западных странах появилась «бытовая русофобия», которая поддерживается правительством.