Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Я был ошеломлен»: немецкого журналиста ужаснул масштаб русофобии в Германии

Юлия Курганова
В мире
«Я был ошеломлен»: немецкого журналиста ужаснул масштаб русофобии в Германии
Фото: Пресс-служба Совфеда

Журналист Ульрих Хайден, который вернулся из России в ФРГ через 30 лет жизни в Москве, пришел в ужас от антироссийских настроений в Берлине. Об этом он рассказал в своей статье для издания Junge Welt.

— Я был в ужасе. Подстрекательская пропаганда против России, на официальных рекламных поверхностях крупнейшего железнодорожного вокзала Германии? Я был ошеломлен, как после удара. Эй, ты прибыл в другую Германию! — написал корреспондент.

Он отметил большое количество мер безопасности в преддверии Дня Победы в Трептов-парке, где находится братская могила и крупнейший в столице Германии монумент советским воинам. Хайден сообщил, что входы в парк охраняли десятки сотрудников полиции, которые, казалось, следили за тем, чтобы выполнялись озвученные на табличках требования: «ношение георгиевских ленточек», «демонстрация флагов и флагов с российскими и украинскими отсылками, а также «исполнение и пение русских маршевых и военных песен» запрещены.

Также журналист добавил, что в модном районе Берлин-Фридрихсхайн сейчас на стенах домов можно встретить нарисованные антироссийские плакаты ненависти, на которых президент РФ Владимир Путин изображен мясником.

При этом жителям ФРГ русского происхождения постоянно поступают угрозы, добавил Хайден.

Журналист отметил, что среди немцев, которые возмущаются начатой спецоперацией РФ по защите Донбасса, большое количество тех, кто на самом деле не знает приведшую к ней историю.

27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну. Он отметил, что западная сторона надолго «отменила Россию». Представитель МИД также уточнил, что во многих западных странах появилась «бытовая русофобия», которая поддерживается правительством.

СМИ русофобия Журналисты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте