Столичные парковки будут бесплатными 12 и 13 июня

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Припарковаться на всех улицах столицы можно будет бесплатно 12 и 13 июня. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

При этом 11 июня парковки продолжат работать в обычном платном режиме. Парковки со шлагбаумом останутся платными все праздники.

— В День России, 12 июня, а также на следующий день, 13 июня, парковки в Москве будут бесплатными. Обычно по праздникам в городе меньше машин, на парковках достаточно места, поэтому мы отменяем оплату в эти дни, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Помимо этого, он призвал водителей парковаться без нарушения правил. Тем самым автомобилисты смогут избежать опасных ситуаций и не будут мешать проезду транспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что перехватывающая парковка № 9223, расположенная у станции Московского метрополитена «Тимирязевская», закрылась. Отмечается, что автомобилисты могут воспользоваться бесплатной парковкой в Проектируемом проезде № 553 и на Дмитровском шоссе.

Позже сообщалось, что более трех тысяч компаний в Москве зарегистрировали личный парковочный кабинет юридического лица. Он позволяет оплачивать парковку сразу с общего счета организации.