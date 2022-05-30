Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Столичные парковки будут бесплатными 12 и 13 июня

Александр Афонин
Город
Столичные парковки будут бесплатными 12 и 13 июня
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Припарковаться на всех улицах столицы можно будет бесплатно 12 и 13 июня. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

При этом 11 июня парковки продолжат работать в обычном платном режиме. Парковки со шлагбаумом останутся платными все праздники.

— В День России, 12 июня, а также на следующий день, 13 июня, парковки в Москве будут бесплатными. Обычно по праздникам в городе меньше машин, на парковках достаточно места, поэтому мы отменяем оплату в эти дни, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Помимо этого, он призвал водителей парковаться без нарушения правил. Тем самым автомобилисты смогут избежать опасных ситуаций и не будут мешать проезду транспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что перехватывающая парковка № 9223, расположенная у станции Московского метрополитена «Тимирязевская», закрылась. Отмечается, что автомобилисты могут воспользоваться бесплатной парковкой в Проектируемом проезде № 553 и на Дмитровском шоссе.

Позже сообщалось, что более трех тысяч компаний в Москве зарегистрировали личный парковочный кабинет юридического лица. Он позволяет оплачивать парковку сразу с общего счета организации.

Праздники Москва Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте