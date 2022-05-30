Астроном сообщил, что Землю ожидает метеорный шторм 31 мая

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Интенсивный метеорный дождь, который называется штормом, настигнет планету Земля 31 мая. Об этом рассказал крымский астроном Александр Якушечкин.

— Утром 31 мая землян ожидает чудесное зрелище — настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до 10 тысяч в час, — рассказал он.

По его словам, длительность метеорной активности будет наблюдаться около двух часов. Кульминация, по предположению специалиста, придется на 06:30 утра.

Увидеть природное явление смогут, в первую очередь, жители Северной Америки. В большинстве своем метеоры будут неяркие, однако Луна не помешает их увидеть, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что самый большой из известных в этом году астероидов группы «Аполлон» сблизился с Землей 27 мая. Небесный объект пролетел мимо нашей планеты в четырех миллионах километрах. Из-за масштабов космического тела и относительной близости к Земле его назвали «потенциально опасным». Также в конце месяца, по словам ученых, на нашу планету могут обрушиться осколки кометы, обнаруженной в 1930 году немецкими астрономами. «Вечерняя Москва» выяснила, опасны ли эти небесные объекты для нас.