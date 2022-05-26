«Только не паниковать»: гигантский астероид группы «Апполон» сблизится с Землей 27 мая

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Самый большой из известных в этом году астероидов группы «Аполлон» сблизится с Землей 27 мая. Также в конце месяца, по словам ученых, на нашу планету могут обрушиться осколки кометы, обнаруженной в 1930 году немецкими астрономами. «Вечерняя Москва» выяснила, опасны ли эти небесные объекты для нас.

Астероид, размерами в четыре раза больше небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг (а это здание высотой в 102 этажа), приближается к Земле. Об этом заявили ученые Центра изучения объектов, сближающихся с Землей, НАСА.

— Прогноз сближения астероида под названием 7335 (1989JA) с Землей получили небесные механики, исходя из орбитальных параметров его движения, — отметил ведущий инженер Института прикладной математики имени Келдыша РАН Виктор Воропаев.

Небесный объект пролетит мимо нашей планеты в четырех миллионах километрах. На первый взгляд, очень далеко, но из-за масштабов космического тела и относительной близости к Земле его назвали «потенциально опасным». Однако в Роскосмосе подчеркнули, что нашей планете ничего не угрожает.

Чуть позже, в ночь с 30 на 31 мая, возможно падение осколков кометы 73P/ Швассмана — Вахмана 3, которая взорвалась в 1995 году. Подсчеты, которые привели к такому выводу, сделали специалисты Института небесной механики и расчета эфемерид (таблицы небесных координат. — «МВ»). На основании компьютерного моделирования они выяснили, что падение осколков вероятно в ближайшую неделю. Ведущий сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт пояснил, что в это время осколки кометы, названной фамилией двух ее немецких открывателей, образуют яркий поток.

— Это происходит, когда частицы кометы входят в атмосферу на большой скорости. А это десятки километров в секунду! В это время они начинают сгорать и, разумеется, светиться. С Земли этот яркий поток можно увидеть невооруженным глазом. Только не нужно паниковать, он абсолютно безопасен, — отметил Эйсмонт.

Он добавил, что подобные явления всегда становятся объектами научного интереса в области космоса. Так эксперты проверяют свои представления о том, что влияет на движение этих потоков, то есть небесную механику. А благодаря изучению свечения объекта спектральными приборами ученые познают состав небесного объекта, — рассказал Натан Эйсмонт.