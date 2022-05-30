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«Вечерняя Москва» стала лауреатом премии за лучший социальный проект

Оксана Васильева
Общество
«Вечерняя Москва» стала лауреатом премии за лучший социальный проект
Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе Елена Рыбкина и заместитель директора медиа-центра Елена Плешивцева / Фото: Пресс-служба Программы «Лучшие социальные проекты России»

В Москве подвели итоги десятой ежегодной премии«Лучшие социальные проекты России». Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в конце минувшей недели.

Газета «Вечерняя Москва» получила премию в категории «Социально-ответственные СМИ». Высокую награду организаторы вручили редакции за участие в реализации проекта «Ступени семейного счастья». Он направлен на оказание социально-психологической помощи московским семьям, содействие культурному и духовному развитию детей. Еще одна цель проекта — поддержка общественного климата, в котором семья и семейные ценности вышли бы на первый план. Всего в «Ступенях семейного счастья» приняли участие более 200 ячеек общества, где растут трое и более детей. Своим опытом в реализации семейной политики поделились более ста родительских сообществ. Во время проекта о взаимодействии с семьями рассказали некоммерческие организации из десяти регионов России и 50 общественных организаций и объединений, работающих с многодетными семьями. Также активное участие приняли представители исполнительной, законодательной и муниципальной властей.

«Вечерняя Москва» стала лауреатом премии за лучший социальный проект Фото: Алексей Орлов/Вечерняя Москва

— Конкурс «Лучшие социальные проекты России» — это событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития на основе партнерства государства, общества и бизнеса. Программа позволяет собрать и систематизировать лучшие мероприятия и акции страны в самых разных сферах. На участие в конкурсе было подано свыше 300 отечественных социально значимых проектов. Среди них номинированы и новые инициативы Москвы, — рассказала руководитель направления«Культура и бизнес» Департамента информационных технологий города Москвы Любовь Вакулова.

В этом году экспертным советом были отмечены более 70 компаний, которые внесли неоспоримый вклад в развитие социальной сферы. Например, в разных номинациях победителями стали телекоммуникационная компания МТС, курьерская служба СДЭК, российская нефтяная компания «Лукойл», платежная система «Мир», благотворительный фонд «Детский мир», международная фармацевтическая компания «Сервье», компания «Альфа-Банк»и крупная сеть магазинов«Окей».

— Премия «Лучшие социальные проекты России» вручена очень разным проектам, очень разным организациям: и крупным корпорациям, и индивидуальным предпринимателям, и государственным организациям. Премия принципиально важна тем, что стала площадкой для обмена лучшими практиками, причем в очень разных областях нашей жизни. Были представлены проекты от спорта до благотворительности, от защиты животных, до телевизионных передач, которые работают на потребителя и рассказывают о товарах и услугах. Чем больше будет подобных площадок, подобных премий, тем быстрее энергия, которая есть в наших людях, найдет конструктивное применение и победителей станет больше. Ведь наша страна — страна Победителей!, — уверен Андрей Сафронов, заместитель Руководителя Аппарата Московской городской Думы

Среди лауреатов много столичных организаций. Так, Московскую городскую думу отметили за реализацию патриотической программы«Памяти Московского народного ополчения». Парк-отель «Орловский» удостоился награды за самый большой приют для животных в Москве и области. Благотворительный фонд социальной защиты«Милосердие» стал победителем благодаря поддержке корпоративного волонтерства. И сразу три ведомства: Департамент информационных технологий Москвы, Департамент культуры Москвы и Департамент спорта Москвы — за сервис аренды городских пространств и спортивных площадок.

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