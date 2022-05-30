Онищенко оценил необходимость вакцинации от оспы обезьян

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Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в стране не наблюдается предпосылок к распространению оспы обезьян. Об этом он заявил в понедельник, 30 мая.

По его словам, вакцинироваться от инфекции пока нет необходимости.

— Пока предпосылок о том, что эта оспа обезьян будет распространяться в таком виде, нет, — цитирует специалиста РИА Новости.

Вслед за пандемией коронавируса мир всколыхнули новости о росте заболеваемости оспой обезьян. Могут ли эти два вируса объединиться и грозит ли планете новая эпидемия, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали ведущие медицинские эксперты. По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, идея о том, что оспа обезьян может каким-то образом соединиться с коронавирусной инфекцией — не такая уж безумная. Но с биологической точки зрения это вряд ли может случиться, так как сами вирусы очень разные.

20 мая ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем.

22 мая Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.