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Врач назвал причины появления папиллом

Ирина Игнатенко
Общество
Врач назвал причины появления папиллом
Фото: Pixabay

Врач общей практики Сергей Алендеев рассказал, почему у человека могут появиться папилломы и как от них избавиться.

Врач объяснил, что папилломы вылезают лишь у тех, в чьем организме живет вирус папилломы человека. Он активируется под воздействием таких факторов, как снижение защитных сил иммунитета, стрессовые ситуации, авитаминоз, травматизация кожи.

По словам специалиста, гарантированного лекарства от вируса папилломы человека нет в принципе. Довольно эффективной является прививка, но и она не дает стопроцентной защиты. От папиллом применяют также противовирусные препараты, иммуностимуляторы, деструкторы. Папилломы можно удалить и хирургическим путем, но это лишь ликвидация внешних проявлений вируса, передает Царьград.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) способен поражать генитальную область, а не менее 14 его видов могут вызвать онкологию. Об этом рассказала врач — акушер-гинеколог детской клиники «РЖД-Медицина» Надежда Ковалева.

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