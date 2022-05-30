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«Показали истинное лицо»: иеромонах Фотий прокомментировал отъезд Галкина и Пугачевой

Анастасия Колоскова
Общество
«Показали истинное лицо»: иеромонах Фотий прокомментировал отъезд Галкина и Пугачевой
Фото: Шоу Голос

Иеромонах Фотий, ставший известным после участия в проекте «Голос», высказал свое мнение об артистах, которые покинули страну после начала специальной операции на Украине. В частности, он подверг критике супругов Максима Галкина и Аллу Пугачеву.

— Галкин с Пугачевой откровенно вильнули хвостом. Не ожидал от многих из того списка, которых называли пятой колонной… Они хотели и нашим, и вашим. Это все двуличность. Надо определиться уже. Они показали свое истинное лицо. Они бомба замедленного действия, и вот их бомбануло, — заявил иеромонах в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским на RuTube.

Он назвал такое поведение «откровенным предательством» и сравнил его с поступком Иуды.

Ранее Григорий Лепс заявил, что не верит в эмиграцию Аллы Пугачевой в Израиль. По его словам, певица обязательно вернется в Россию, когда сочтет заграничный отдых завершенным.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже больше двух месяцев живут в Израиле. Российская певица сообщила, что вернется в Россию осенью этого года. По ее словам, в сентябре детям предстоит пойти в школу, а пока они учатся онлайн.

Алла Пугачева Семья Пугачевой и Галкина критика
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