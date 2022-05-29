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Григорий Лепс отказался верить в эмиграцию Пугачевой в Израиль

Александр Афонин
Общество
Григорий Лепс отказался верить в эмиграцию Пугачевой в Израиль
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певец Григорий Лепс заявил, что не верит в эмиграцию Аллы Пугачевой в Израиль. По его словам, певица обязательно вернется в Россию, когда сочтет заграничный отдых завершенным.

— Алла Борисовна — великая женщина и артистка, я не верю в то, что она эмигрировала. Может, человек просто отдыхает. Скоро вернется на Родину, как и многие, будет работать и работать хорошо, — сказал он.

Лепс отметил, что пока рано вешать какие-либо ярлыки на Пугачеву. Несмотря на высказывания ее супруга Максима Галкина о спецоперации, певица никак не стала комментировать всю эту ситуацию, передает Пятый канал.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже больше двух месяцев живут в Израиле. В апреле в Сети появилась информация, что во время отсутствия звездной пары за их домом ухаживает внук певицы Никита Пресняков. Однако позже он опроверг слухи о своем проживании в замке.

Позже российская певица сообщила, что вернется в Россию осенью этого года. По ее словам, в сентябре детям предстоит пойти в школу, а пока они учатся онлайн.

Алла Пугачева Григорий Лепс Израиль
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