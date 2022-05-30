Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Московские врачи вылечили 216 человек от коронавируса за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили 216 человек от коронавируса за сутки
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 216 граждан от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 191 новый случай заражения ковидом.

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказался 101 человек. Также 12 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Московские врачи вылечили 216 человек от коронавируса за сутки Фото: Оперштаб

Ведущие медицинские эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, возможна ли совместная мутация оспы обезьян и коронавируса. Врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что идея о соединении вирусов имеет место быть. В свою очередь главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил заявление Мясникова.

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова отрицает появление новой мощной волны COVID-19 в России. Специалист отметила, что вирус постоянно мутирует и точно предугадать ситуацию пока невозможно.

Статистика Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте