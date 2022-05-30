Московские врачи вылечили 216 человек от коронавируса за сутки

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 216 граждан от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 191 новый случай заражения ковидом.

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказался 101 человек. Также 12 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Оперштаб

Ведущие медицинские эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, возможна ли совместная мутация оспы обезьян и коронавируса. Врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что идея о соединении вирусов имеет место быть. В свою очередь главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил заявление Мясникова.

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова отрицает появление новой мощной волны COVID-19 в России. Специалист отметила, что вирус постоянно мутирует и точно предугадать ситуацию пока невозможно.