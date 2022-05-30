Петр Порошенко смог покинуть территорию Украины

Фото: twitter/poroshenko

Экс-лидер Украины Петр Порошенко смог покинуть территорию страны в понедельник, 30 мая. Об этом сообщила депутат его партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

— Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии, — цитирует парламентария РИА Новости.

Ночью 28 мая экс-президент Украины совершил попытку выехать с территории государства в Польшу. Согласно предоставленной информации, бывший украинский лидер находился в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Пограничники подчеркнули, что Порошенко пытался покинуть Украину на личном автомобиле марки Range Rover. Позже экс-президент Украины попытался покинуть территорию страны второй раз.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.