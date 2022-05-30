Песков назвал удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе возмутительными

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле выразили свое возмущение в связи с ударами украинской армии по гражданской инфраструктуре в Донбассе. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее — это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины: для того чтобы этого не было. И именно этому — защите людей от этих неонацистов, которые это делают, — как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции, — отметил он.

При этом представитель Кремля отказался комментировать вероятность появления подобной угрозы вновь. По его словам, с такими вопросами стоит обращаться к представителям Министерства обороны, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что боевики националистических батальонов совместно с солдатами ВСУ обстреляли жилые дома в Николаевке из артиллерийских орудий ради создания новых антироссийских фейков.

Помимо этого, на этой неделе Соединенные Штаты могут объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО). Так, власти Украины требуют от американской стороны РСЗО в связи с их нехваткой в боях на востоке страны, однако западные государства пока не предоставляют Киеву подобного вооружения.