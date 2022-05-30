Гастроэнтеролог назвал «главного врага» желчного пузыря

Фото: depositphotos

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о том, что снижает эффективность работы желчного пузыря.

Доктор пояснил, что зачастую угрозу для здоровья представляют культурные традиции и основы питания в семье.

— Например, в одной семье все привыкли есть по утрам бутерброды с маслом и сыром. Сыр жирный, масло жирное, а к ним еще и яйца с майонезом. И получаем тройной холестерин, который каждое утро подтачивает желчный пузырь. В такой семье и у родителей, детей, да и у внуков запросто могут быть камни в желчном пузыре. Для людей это привычно, они не могут заподозрить подвох и считают, что нормально питаются: мать так ела, отец, и дед. И это рождает проблему, — рассказал врач в интервью для Youtube-канала Яны Павлидис.

Перегрузка холестерином негативно влияет на желчный пузырь. Его поступление нужно ограничивать, но при этом полностью исключать из рациона жиры нельзя: из них строится оболочка клеток, образуются гормоны, оболочки для нервов, чтобы между клетками не было замыканий.

— Но если мы съедаем жира слишком много, организм пытается избавиться от него: он скидывает его в желчь, а желчь выделяет в кишечник, чтобы он вышел. Но при перегрузе из-за избытка холестерина изменяется консистенция желчи, и он начинает откладываться на стенках пузыря, тогда могут образовываться камни, — объяснил врач.

Также он подчеркнул, что в регионах с кухней, которая изобилует жирной и жареной пищей, число проблем с желчным пузырем и ЖТК намного выше, чем в регионах с другими пищевыми традициями.

Эндокринолог Ольга Павлова рассказала, как устранить чувство голода при похудении. Она рассказала, что важно добирать из продуктов белки, так как именно они отвечают за насыщение.