Вооруженные силы России уничтожили украинскую батарею итальянских гаубиц

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры ликвидации огневой позиции гаубиц, которые Италия поставила на Украину. Соответствующие кадры были обнародованы в понедельник, 30 мая.

На видео можно рассмотреть, что техника располагается за лесом рядом с дорогой. Затем показан мощный взрыв, который накрывает батарею.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что после доразведки расчетом БПЛА по огневой позиции врага был нанесен точный удар с помощью артиллерийского боеприпаса.

Контроль беспилотника установил, что взвод ВСУ с 155 миллиметровыми гаубицами был уничтожен артиллеристами РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.