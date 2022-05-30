Датская компания Ørsted отказалась оплачивать российский газ в рублях

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Ведущая датская энергетическая компания Ørsted заявила, что по-прежнему не собирается платить за российский газ в рублях, несмотря на крайний срок оплаты 31 мая. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила пресс-служба организации.

— «Газпром экспорт» продолжает требовать, чтобы Ørsted оплачивала поставки газа в рублях. По контракту у нас нет подобных юридических обязательств, и мы неоднократно уведомляли «Газпром экспорт», что не будем этого делать. Крайний срок оплаты — 31 мая, и Ørsted продолжит платить в евро, — говорится в сообщении.

При этом представители компании отметили возможность полного прекращения поставок газа со стороны «Газпром экспорт». По их мнению, подобный процесс можно будет расценивать, как нарушение договора. В апреле Ørsted также заявила, что не собирается оплачивать поставки российского газа в рублях, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли. Российский лидер отметил, что государства Запада теперь должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

Ранее в мае финская нефтегазовая компания Gasum заявила, что не будет платить за поставки голубого топлива из России в рублях.