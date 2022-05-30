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В Минобрнауки опровергли возвращение к советской системе образования

Евгений Белоусов
Общество
В Минобрнауки опровергли возвращение к советской системе образования
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Отказ от Болонской системы образования не означает, что будет возврат к советскому подходу к обучению. Об этом в понедельник. 30 мая, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

— Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет: государственная экономика, государственный план, государственное распределение и так далее, изоляция полная от мира, — заявил он.

По словам Афанасьева, министерство планирует разработку новой национальной системы образования, которая и сменит Болонскую. Более того, сформировать ее нужно, используя опыт последней. Однако на вопрос, какой же будет новая система, в министерстве дать ответ пока не могу, уточнил замглавы.

Афанасьев добавил, что новая система будет ориентирована на национальные интересы, с учетом международных интересов России, передает ТАСС.

24 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что стране необходимо отказаться от Болонской системы образования и вернуться к своему варианту подготовки специалистов. Он отметил, что необходимо наращивать масштабы государственного заказа на создание литературы, кинолент и телепрограмм, которые будут направлены на сохранение исторической памяти России.

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