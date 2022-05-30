Канцлер Германии Шольц призвал Евросоюз «действовать сообща» в отношении России

Фото: bundeskanzler.de

Европейскому союзу необходимо «действовать сообща» в отношении России. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Хорошо, что мы снова собрались в Брюсселе, чтобы сделать то, что мы уже показали в последние недели и месяцы, а именно действовать сообща и совместно обсуждать нашу политику, которую мы развиваем против российской агрессии, российского нападения на Украину. Это хороший знак — что Европа до сих пор смогла выступать едино, и я уверен, что так оно будет и в будущем, — отметил он.

При этом германский лидер рассказал о хорошем продвижении в рамках обсуждения темы, связанной с введением нефтяного эмбарго против России.

— Если принимается решение действовать сообща, нужно принимать во внимание особую ситуацию в отдельных странах. Мы делали это раньше, будем делать это в будущем, — цитирует Шольца РИА Новости.

Напомним, что 28 мая президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием.

Кроме того, глава Германии заявил, что западная сторона не хочет, чтобы Киеву навязали мир на чужих условиях. По его словам, на данном этапе мировое сообщество переживает поворотный момент. При этом Германия не будет предпринимать каких-либо действий, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине.