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Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины

Евгений Белоусов
Политика
Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Соответствующий указ президента был опубликован на портале правовой информации в понедельник, 30 мая.

— Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, — говорится в документе.

Согласно указу, обратиться с просьбой о принятии ребенка в российское гражданство может его опекун, имеющий гражданство России, ДНР, ЛНР или Украины. Кроме того, с такой просьбой могут обращаться и организации, занимающиеся детьми-сиротами.

До этого Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит решение жителей Херсонской области о вступлении региона в состав страны. Она отметила, что власти и народ области не должны оглядываться на Киев и украинские нацбатальоны во время принятия своего решения.

Глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Сальдо заявил, что регион будет трансформироваться в субъект РФ.

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