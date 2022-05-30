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Врач рассказала о пользе вареной моркови

Анастасия Колоскова
Общество
Врач рассказала о пользе вареной моркови
Фото: Pexels

Морковь является овощем, который при варке становится еще полезнее. Об этом рассказала спортивный врач Александра Пурига.

Эксперт особенно отметила противопаразитарные свойства овоща.

— Во время приготовления ломается жесткая клеточная структура моркови, высвобождая бета-каротин, — приводит слова Пуриги радио КП.

Медик отметила, что варить овощ следует в кожуре.

По словам врача, во время тепловой обработки в моркови образуется фенол, или карболовая кислота. Это вещество обладает антисептическим свойством. При этом количество фенола увеличивается спустя сутки хранения, уточнила Пурига.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева призвала отказаться от употребления мороженого пациентов с аллергией, метаболическими нарушениями и рядом других заболеваний. Она предупредила, что из-за содержащихся в мороженом жире и сахаре оно может навредить людям с нарушениями углеводного обмена, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом. Кроме того, лакомство противопоказано тем, у кого отмечается непереносимость молочных компонентов или отдельных ингредиентов мороженого.

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