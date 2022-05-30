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«Терпеть не могу Наргиз»: Запашный назвал «дурой» появившуюся на ТВ Наргиз

Евгений Белоусов
Общество
«Терпеть не могу Наргиз»: Запашный назвал «дурой» появившуюся на ТВ Наргиз
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Певица Наргиз, которой недавно был запрещен въезд на территорию Рф, вновь появилась на российском тв. Она выступила членом жюри в музыкальном шоу «Новая звезда», которое было записано до запрета. Это прокомментировал известный российский дрессировщик Эдгард Запашный.

— Друзья, вы прекрасно знаете, как я терпеть не могу певицу Наргиз. После очередного потока грязи в сторону России ей вынесли запрет на посещение нашей страны в ближайшие 50 лет, — заявил он.

По словам Запашного, из-за одного только присутствия в жюри не следует отменять шоу или подвергать монтажу. Кроме того, сама передача довольно уникальна, ведь в ней принимают участие исполнители из всех регионов России.

— Сейчас именно тот момент, когда из-за одной дуры не должны пострадать совершенно невинные люди, — передает слова дрессировщика Starhit.

Наргиз Закировой запретили въезд на территорию России до 2072 года за ее высказывания о специальной военной операции на Украине.

До этого Запашный призвал убирать из радиоэфиров покинувших Россию артистов. По его мнению, высказывания этих людей не заслуживают внимания. Он признался, что был удивлен тем, что многие покинувшие Россию звезды все еще остаются в эфирах отечественных радиостанций, а их композиции по-прежнему находятся в ротации.

Наргиз Закирова Скандалы Эдгард Запашный
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