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Плененный Волына рассказал о последних днях осады «Азовстали»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Плененный Волына рассказал о последних днях осады «Азовстали»
Фото: president.gov.ua

Сдавшийся в плен в «Азовстали» бывший командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский, известный под позывным Волына, рассказал о последних днях осады комбината. По его признанию, украинские войска были окружены. Об этом он заявил в понедельник, 30 мая.

— Российская Федерация имела превосходство в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках, живой силе. Мы находились в полном окружении. И в этом была проблема, — заявил он.

По словам Волынского, украинским солдатам были доступны только остатки вооружения. Большинство солдат были морально подавлены, а еды и воды практически не оставалось. Кроме того, среди солдат было много раненых и погибших, передает телеканал «Звезда».

Волынский вышел с территории комбината «Азовсталь» 20 мая. Он принимал участие в боях в Донбассе с 2014 года.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что 1908 украинских боевиков, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен российской армии. По его словам, российским военным удалось спасти 177 мирных граждан, включая 85 женщин и 47 детей. Специалисты оказали им необходимую помощь.

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