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Ретропарад городского транспорта пройдет 4 июня в Москве

Лейла Алиева
Город
Ретропарад городского транспорта пройдет 4 июня в Москве
Фото: Николай Каиров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

4 июня в Москве состоится ретропарад городского транспорта на Чистопрудном бульваре. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Очень красивое и очень полезное мероприятие для всей семьи, не только для поклонников городского транспорта — 4 июня, в эту субботу, ретропарад городского транспорта, — сказал он в эфире «Авторадио».

По словам заммэра, в мероприятии впервые примут участие специальные ретроавтомобили гаража особого назначения ФСО Российской Федерации, передает «Москва 24».

До этого Главархив Москвы опубликовал пять фотоальбомов, отражающих развитие метро в начале 1950-х годов. Так, один из альбомов посвящен особенностям оформления наземных вестибюлей и подземных сооружений. В него вошло 16 черно-белых фотографий.

Кроме того, Главное архивное управление Москвы совместно с городским департаментом образования и науки открыли лабораторию «Живая история», где школьники смогут работать с документами, предметами и другими материалами ведомства с целью изучения истории.

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