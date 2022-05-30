Детская территория Московского зоопарка закроется 31 мая

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Детский зоопарк, который является частью Московского зоопарка, закроют на сутки 31 мая для подготовки к лету. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

— 31 мая будет закрыт Детский зоопарк. Остальная территория доступна для посетителей с 09:00 до 21:00, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с каждым днем увеличивается количество посетителей, поэтому необходимо закрыть детскую территорию для подготовки к летнему сезону.

До этого стало известно, что у черного барана Штопора и белой овечки Гонки из столичного зоопарка родился ягненок. Отмечается, что он родился здоровым и бойким. Овечка Гонка начала рожать в уличном вольере, заметившие это смотрители перевели ее в домик, где закончились роды. Участие людей было минимальным, также сообщают работники зоопарка.

Кроме того, в пресс-службе зоосада рассказали о развлекательной программе ко Дню защиты детей. Мероприятия начнутся в 12:00 у вольера больших панд Жуи и Диндин. Гости зоосада смогут принять участие в викторине «Путешествие в Китай вместе с большой пандой». Также юные москвичи смогут поучаствовать в лотерее.